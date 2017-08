Forex, dollaro sotto pressione, peggiora dopo dati Pil Usa

NEW YORK, 29 maggio (Reuters) - Dollaro Usa sulla difensiva rispetto alle altre valute, sui minimi da cinque mesi contro l'euro e contro un basket di valute mentre il rialzo dei mercati azionari riporta in auge l'appetito per il rischio.

Secondo i trader il dollaro è sotto pressione anche per operazioni di "fixing" di fine mese eseguite da società e fondi pensione.

La debolezza della moneta Usa su euro e yen si è ulteriormente accentuata dopo i dati - appena diffusi - sul Pil americano nel primo trimestre, che si è contratto leggermente meno di quanto fosse stato inizialmente stimato.

ORE 14,35 CHIUSURA PREC.

EURO/DOLLARO EUR= 1,4108/10 1,3934

DOLLARO/YEN JPY= 95,70/75 96,91

EURO/YEN EURJPY= 135,08/10 135,07

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8736/39 0,8747

ORO SPOT XAU= 974,00/4,40 958,80/0,80