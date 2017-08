Forex, euro in calo su dollaro e yen per dubbi su ripresa

LONDRA, 27 agosto (Reuters) - L'euro perde terreno verso dollaro e yen dopo che la chiusura negativa delle borse asiatiche ha risollevato timori che la crescita dei listini azionari degli ultimi mesi possa essere stata sproporzionata rispetto alla reale ripresa.

L'indice di Shanghai, che nelle scorse settimane ha rappresentato il driver della propensione al rischio, ha perso lo 0,7% mentre le borse europee sono piatte.

Con l'incertezza che regna sui mercati lo scettro in campo valutario passa allo yen che raggiunge i massimi da oltre un mese contro il dollaro ma segna rialzi anche contro euro e sterlina.

La valuta europea si apprezza solo nei confronti della sterlina, scambiando intorno al massimo da più di due mesi.

Dubbi sulla ripresa sono stati sollevati anche dal dato del Pil spagnolo che si è contratto dell'1,1% tra aprile e giugno, dimostrando così che non per tutta la zona euro è finita la recessione, come avevano fatto sperare i dati di crescita sorprendenti di Francia e Germania.

Oggi il mercato attende la revisione del pil statunitense, le aspettative sono per un calo dell'1,5% rispetto a una prima lettura di -1%.

ORE 10,50 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4251/54 1,4243

DOLLARO/YEN JPY= 93,67/70 94,21

EURO/YEN EURJPY= 133,49/51 134,20

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8794/96 0,8773

ORO SPOT XAU= 944,60/5,30 944,10