Yen vola in primi scambi europei, euro -1,4%, dollaro -0,8%

LONDRA, 27 febbraio (Reuters) - La divisa nipponica vola ai primi scambi europei spingendo la moneta unica in ribasso di ben 1,4% e il dollaro in calo dello 0,8% dopo giorni in cui lo yen aveva perso terreno contro le principali divise.

A spingere la valuta giapponese sono gli acquisti di fine mese degli esportatori giapponesi e i realizzi dei trader sul rally che nei giorni scorsi aveva portato il dollaro ai massimi da tre mesi e mezzo su yen.

ORE 09,10 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,2664/66 1,2741

DOLLARO/YEN JPY= 97,66/67 98,43

EURO/YEN EURJPY= 123,65/68 125,43

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8914/19 0,8894

ORO SPOT XAU= 945,40/7,50 944,70