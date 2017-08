Forex, euro in crescita su dollaro e sterlina dopo Ifo

LONDRA, 26 agosto (Reuters) - L'euro sale su dollaro e sterlina dopo i dati Ifo sulla fiducia delle imprese tedesche che hanno superato le previsioni.

L'euro ha cominciato in rialzo la giornata per poi accelerare dopo i dati tedeschi, raggiungendo il massimo da due mesi e mezzo contro la divisa inglese a 0,8791.

Subito dopo i dati l'euro ha avuto un'impennata che poi si è normalizzata, anche dopo le parole di Abberger, economista Ifo, che ha affermato che non si può concludere che la ripresa è sostenibile e che per il 2010 si aspetta solo una moderata crescita, anche se le difficoltà economiche si stanno riducendo in ogni area.

Lo yen è, invece, in lieve crescita, nei confronti delle valute americana ed europea.

ORE 10,20 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4321/22 1,4295

DOLLARO/YEN JPY= 94,08/10 94,17

EURO/YEN EURJPY= 134,71/75 134,62

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8780/8784 0,8750

ORO SPOT XAU= 949,30/50,1 943,55