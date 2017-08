Dollaro in crescita su euro, sterlina dopo timori Fmi su Europa

NEW YORK, 25 agosto (Reuters) - L'euro EUR= si muove in territorio leggermente positivo contro il dollaro, dopo la notizia che Fondo Monetario Internazionale ha tagliato le stime di crescita della zona euro per il 2008 all'1,4 dall'1,7%, secondo una fonte del G20.

Le previsioni di crescita europea del FMI per il 2009 sono state riviste a 0,9% dal precedente 1,2%, ha aggiunto la fonte.

Alle 15,00 l'euro è in lieve progresso sul dollaro scambiando a 1,4796 dollari, dopo che in mattinata aveva toccato quota 1,4698.

Rimbalza anche la sterlina, che in mattinata ha toccato il minimo da due anni scambiando a 1,8407 dollari e si attestata a 1,8540 dollari.

La situazione economica inglese, sulla cui stabilità erano sorte preoccupazioni, non è tale da far pensare che la sterlina possa proseguire il calo di questa mattina contro il dollaro, hanno commentato alcuni analisti di Scotia Capital.

Sia l'euro che il dollaro scambiano in negativo sullo yen, con la moneta unica EURJPY= che cede lo 0,28% a 162,13 yen e il biglietto verde che cede lo 0,3% a 109,65 yen JPY=.

ORE 15,00 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4783/85 1,4786

DOLLARO/YEN JPY= 109,65/69 109,90

EURO/YEN EURJPY= 162,13/2,18 162,67

EURO/STERLINA EURGBP= 0,7973/75 0,7985

ORO SPOT XAU= 823,20/4,20 822,10/4,10