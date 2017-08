Forex, dollaro ancora su minimi anno in attesa annuncio Fed

LONDRA, 23 settembre (Reuters) - Il dollaro continua ad orbitare attorno al minimo di un anno contro il paniere delle maggiori valute: il suo basso rendimento spinge gli speculatori a vendere biglietti verdi prima dell'annuncio sui tassi atteso oggi alla fine del meeting Fed, spiegano i trader.

La valuta neozelandese, in particolare, schizza al massimo da 13 mesi contro il dollaro Usa, a quota 0,7315.

Nella zona euro per contro il dato sui servizi, cresciuti per la prima volta in 16 mesi a settembre, e quello sul settore manifatturiero, la cui attività è aumentata per il secondo mese di fila - anche se meno delle attese - hanno avuto poco impatto sulla valuta unica europea.

L'euro/dollaro si colloca poco sotto la soglia di 1,48 superata ieri per la prima volta nell'anno.

ORE 10,45 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4790/97 1,4788

DOLLARO/YEN JPY= 90,85/89 91,15

EURO/YEN EURJPY= 134,44/4,48 134,80

EURO/STERLINA EURGBP= 0,9007/12 0,9041

ORO SPOT XAU= 1015,30/6,30 1013,45/5,45