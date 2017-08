Forex, euro in calo su dollaro e yen, incertezza prima di Fed

TOKYO, 22 giugno (Reuters) - Lo yen avanza portandosi in particolare in vantaggio su euro e dollaro australiano in un clima di elevata incertezza prima della riunione della Federal Reserve questa settimana.

Sulla moneta unica europea pesa invece l'attesa della prima asta di rifinanziamento a un anno che la Bce si appresta a condurre mercoledì. I trader riferiscono che a spingere in basso la divisa unica contro dollaro e yen sono le vendite da parte di fondi che usano modelli di trading computerizzati.

"I mercati nel complesso sono un po' instabili e l'euro soffre un po' del focus sull'asta a lungo termine di mercoeldì", commenta un trader di una banca europea a Hong Kong.

Alle 9 circa un euro EUR= quota 1,3856/60 in calo di 0,6% dal livello di 1,3952 della chiusura di venerdì sera.

Scende invece di 0,7% l'euro/yen EURJPY= a 133,33/34 da 134,27 della precedente chiusura.

Stabile a 96,17/20 il dollaro/yen JPY=.