Dollaro sale contro yen in Asia fra scambi sottili, indice +0,4%

OSLO, 21 settembre (Reuters) - Il dollaro si rafforza contro yen negli scambi asiatici con volumi sottili dopo il rimbalzo della settimana scorsa, sostenuto dalla copertura delle posizioni corte in vista della riunione della Federal Reserve e del summit del G20 di questa settimana.

Gli scambi dovrebbero rimanere sotto tono con i mercati giapponesi chiusi fino a giovedì.

Intanto, intorno alle 8 ora italiana, l'euro viaggia poco mosso contro il biglietto verde EUR= a circa 1,4671, dopo aver perso intorno allo 0,2% venerdì scorso, con un forte supporto visto a circa 1,4640 dollari. Nel cross con lo yen, la moneta unica avanza a 134,86 EURJPY= dagli 134,34 di venerdì.

L'indice del dollaro, che misura l'andamento del biglietto verde nei confronti di un paniere delle principali valute .DXY, sale dello 0,4% a 76,742. Era sceso ai minimi di un anno di 76,01 il 17 settembre: si fa strada infatti la convinzione che il dollaro stia rapidamente sostituendo lo yen come valuta privilegiata per finanziare i carry trader. In questo scenario gli investitori seguiranno da vicino la riunione del Federal Open Committee di martedì e mercoledì per cogliere segnali di un possibile rientro della politica accomodante della Fed dopo la recente ripresa di alcuni indicatori macro.