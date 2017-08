Forex, dollaro e yen mantengono rialzi, scende dollaro Australia

LONDRA, 20 novembre (Reuters) - Il dollaro prosegue sostenuto stamani, mantenendo la gran parte dei guadagni registrati ieri con gli investitori che hanno ridotto le esposizioni sugli asset a rischio, le valute ad alto rendimento, come il dollaro australiano che sta perdendo di appeal.

"L'avversione al rischio sembra dominare al momento e potrebbe continuare", osserva un broker.

Il dollaro è anche sostenuto dalle banche che hanno parcheggiato fondi negli asset sicuri come i bond del governo Usa.

Il dollar index sale dello 0,10% a 75,373, ben sopra i minimi da 15 mesi di 74,679 toccato lunedì.

L'euro cede lo 0,10% a 1,4899 dollari EUR=. Non c'è stata reazione ai dati sulla produzione tedesca, in calo del 7,6% a ottobre rispetto all'anno precedente e in lieve calo sulle stime che indicavano un ribasso del 7,4%.

Lo yen sale, con l'euro in ribasso dello 0,9% a 132,47 yen EURJPY= dopo essere arrivato vicino alla media mobile a 200 giorni a 132,13. Il dollaro cede lo 0,20% sullo yen, restando sotto pressione con gli speculatori a breve termine che stanno testando il ribasso della valuta.

ORE 10,50 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4886/89 1,4922

DOLLARO/YEN JPY= 88,81/88 88,98

EURO/YEN EURJPY= 132,20/22 132,80

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8984/89 0,8954

ORO SPOT XAU= 1.143,40/4,40 1.143,50/4,30