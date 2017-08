Forex, dlr ancora in rialzo su realizzi valute alto rendimento

TOKYO, 20 novembre (Reuters) - Mentre gli investitori continuano a realizzare profitti sulle valute ad alto rendimento, dollaro e yen sembrano impostati per un'altra seduta rosea, all'indomani di un buon rialzo.

"La vera ragione dietro ai guadagni del dollaro sembra da ricercarsi soltanto in fattori stagionali", precisa un operatore giapponese. "La valuta americana sta probabilmente ricevendo domande da società estere in vista della fine dell'anno e in coincidenza con la chiusura delle posizioni corte sul dollaro".

Verso le 8,00 l'indice del dollaro .DXY, che monitora l'andamento del biglietto verde contro il paniere delle sei maggiori valute, guadagna lo 0,02% a 75,311.

L'euro EUR= è a quota 1,4910/14 dollari, in flessione dello 0,06% dalla chiusura di ieri sera a 1,4922 e cede sullo yen EURJPY= lo 0,50% a 132,30/33 yen. Il cambio dollaro/yen JPY= quota 88,74/76 yen, in calo dello 0,28% dalla chiusura di ieri a 88,98.

Oggi Banca del Giappone ha confermato i tassi al minimo storico allo 0,1% e si è mostrata più ottimista sulle condizioni dell'economia nazionale. Ha però rassicurato governo e mercati dicendo di non avere intenzione di mettere in campo una strategia di uscita dalle misure straordinare - politica monetaria accomodante in testa - nel prossimo futuro.