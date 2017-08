Forex, euro e dollaro scendono ai minimi da un mese su yen

NEW YORK, 19 agosto (Reuters) - L'euro e il dollaro sono scesi ai minimi da un mese contro lo yen dopo che la caduta della borsa cinese ha sparso preoccupazioni sull'intensità della ripresa economica.

Gli investitori hanno dunque tagliato la loro esposizione in asset rischiosi come le azioni e le valute più a rischio in favore dello yen.

ORE 14,40 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4112/14 1,4131

DOLLARO/YEN JPY= 93,87/90 94,68

EURO/YEN EURJPY= 132,47/53 133,85

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8600/03 0,8536

ORO SPOT XAU= 934,85/5,90 937,30