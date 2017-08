Dollaro prende respiro dopo il rally, materie prime in rialzo

NEW YORK, 18 agosto (Reuters) - Il dollaro rallenta contro l'euro nel corso della seduta, tenendosi lontano dai massimi di sei mesi toccati nei confronti della valuta europea, appesantito dalle prese di profitto degli investitori sul nuovo rialzo dei prezzi delle materie prime.

Il petrolio <CLc1 è salito nel corso della seduta di oltre 1 dollaro a 115,35 dollari al barile, per poi ripiegare e attestarsi a quota 113,60, in calo di 15 cent. L'oro XAU= scambia a quota 790,20 dollari all'oncia.

I prezzi delle materie prime in aumento tendono però ad essere negativi per il dollaro: i rialzi contribuiscono infatti a mantenere alta l'inflazione, in un momento in cui l'economia Usa rallenta sulla scia della crisi dei mercati globali del credito, iniziata lo scorso anno, che pare tornata alla ribalta.

"Il dollaro sembra aver superato gli aggiustamenti macro della scorsa settimana....con le ingenti vendite sui mercati delle materie prime. Ma si vedono alcuni segni di stabilità e riflessioni più accurate su quanto il petrolio potrà continaure a scendere fanno respirare il dollaro", ha commentato Chris turner, capo del settore monetario di ING.

L'euro recupera leggermente, in crescita dello 0,2% a 1,4724 dollari, dopo essere sceso ai minimi da sei mesi a 1,4645 negli scambi asiatici. La sterlina è poco mossa e scambia a 1,8671 dollari. Il biglietto verde cresce invece dello 0,2% contro il franco svizzero scambiando a 1,0975 e cede lo 0,2% contro lo yen a 110,22 yen.

ORE 14,45 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4724/26 1,4682

DOLLARO/YEN JPY= 110,22/26 110,51

EURO/YEN EURJPY= 162,36/39 162,25

EURO/STERLINA EURGBP= 0,7884/85 0,7874

ORO SPOT XAU= 792,95/4,70 785,50/7,50