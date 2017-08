Forex, prosegue recupero dollaro contro maggior parte valute

NEW YORK, 18 settembre (Reuters) - Il dollaro si conferma in rialzo rispetto alla maggior parte delle altre monete dopo i minimi annuali su euro toccati ieri, in un contesto di minor propensione al rischio che ha indebolito la domanda per valute a maggior rendimento.

In una giornata priva di dati macroeconomici negli Stati Uniti, i movimenti sono dettati dai flussi che guidano i mercati azionari e delle materie prime.

All'inizio degli scambi newyorchesi, l'euro cede lo 0,2% sul dollaro a 1,4708 EUR= dopo aver guadagnato più del 2,5% questo mese.

L'indice sul dollaro, che ne misura il valore rispetto a un basket di sei valute, sale dello 0,3% a 76,391 .DXY dopo un minimo annuale ieri a 76,010.

Sullo yen, il dollaro ha toccato un massimo a 91,63 yen JPY=, secondo i dati Reuters, dopo che il ministro delle Finanze giapponese Hirohisa Fujii ha detto che non vuole essere visto come un sostenitore di uno yen forte.

Debole la sterlina sull'euro EURGBP= e sul dollaro GBP=, in calo il dollaro australiano AUD=.

ORE 16,20 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4682/86 1,4741

DOLLARO/YEN JPY= 91,42/45 91,03

EURO/YEN EURJPY= 134,26/29 134,21

EURO/STERLINA EURGBP= 0,9027/29 0,8963

ORO SPOT XAU= 1008,50/9,20 1011,45/3,45