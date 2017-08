Forex, euro a nuovo minimo 2 mesi e 1/2 su dlr in Asia, rimbalza

TOKYO, 18 febbraio (Reuters) - L'euro è scivolato a un nuovo minimo da due mesi e mezzo nella notte in scia ai moniti delle agenzie di rating che alimentano i timori che una recessione profonda nell'est Europa danneggi le banche del Continente. "Con l'aggravarsi delle preoccupazioni sul credito in Europa, gli investitori sembrano star liquidando le loro posizioni assicurandosi per contro liquidità in dollari", commenta Saburo Matsumoto, senior manager di Sumitomo Trust Banking.

L'euro EUR= è sceso fino a 1,2560 dollari per poi recuperare la soglia di 1,26. Alle 8 circa avanza di 0,3% a 1,2618/20 dollari. L'euro sale di 0,2% anche su yen a 116,47/51 EURJPY=.

Poco variato il dollaro/yen JPY= che cede lo 0,1% a 92,30/36 dollari.