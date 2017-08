Yen annulla vantaggio post-G20, rialzo Nikkei allenta tensioni

TOKYO, 17 novembre (Reuters) - Lo yen è in netto calo contro dollaro ed euro, in controtendenza ai guadagni dell'azionario di Tokyo che, attenuando l'avversione al rischio, indeboliscono la domanda per la divisa nipponica. Lo yen è stato infatti utilizzato come valuta rifugio dopo la delusione per la conclusione del vertice G20 sulla crisi senza interventi immediati sull'economia mondiale.

Pesano sulla valuta giapponese anche gli ultimi dati sulla crescita nipponica. Nel terzo trimestre il Giappone è infatti scivolato in recessione [nLH475615].

L'indice della borsa di Tokyo ha terminato in rialzo dello 0,7% una seduta altalenante in cui ha cancellato perdite iniziali arrivando a guadagnare il 2%.

Alle 7,55 il dollaro sale dell'1% su yen a 96,87/91 JPY=, l'euro EURJPY= è in vantaggio di 1,2% a 121,66/71 yen.

Cambio euro/dollaro EUR= in modesto progresso (+0,2) a 1,2556/59.