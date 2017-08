Forex, dollaro sale su avversione rischio, pesano dati Giappone

LONDRA, 17 febbraio (Reuters) - L'euro scivola ai minimi di due mesi contro il dollaro mentrre diventano sempre più consistenti i timori per l'Europa dell'est.

Un report di Moody ha infatti ammonito che la recessione nella parte orientale del Vecchio Continente sarà particolarmente dura, colpendo anche le banche occidentali più esposte in questi paesi, tra cui Unicredit ( CRDI.MI

In Mentre Wall Street resta chiusa, dollaro e yen avanzano in contropiede, con la situazione economica di nuovo nell'occhio del ciclone sulla scia dei dati scoraggianti sul crollo del Pil nipponico nel quarto trimestre dell'anno.

A far rifugiare gli investitori nelle valute considerate più sicure, come dollaro e yen, ha contribuito l'insoddisfazione per le conclusioni del G7 che non hanno trattato la volatilità delle singole monete sui mercati.

Sull'anno il Pil giapponese è sceso del 12,7%, con calo congiunturale nell'ultimo trimestre del 2008 del 3,3%.

Gli economisti lanciano l'allarme, sostenendo che il tono dei mercati è segnato dalla paura e sta sostenendo yen e dollaro, con poche possibilità di variazione nel breve termine.

"Niente di quanto le banche possano fare o dire riuscirà a contrastare i forti venti avversi", ha commentato Geoffrey Yu, strategist di Ubs a Londra.

L'euro si è avvicinato ai minimi di due mesi contro il dollaro, mentre la sterlina è scesa ai minimi di due settimane, entrambe risentendo del calo dell'azionariato europeo e dei timori per l'esposizione delle banche occidentali nell'est Europa finito sotto il mirino di un possibile declassamento di S&P.

ORE 17,45 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,2775/77 1,2787

DOLLARO/YEN JPY= 91,79/85 91,67

EURO/YEN EURJPY= 117,24/28 117,28

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8952/56 0,8998

ORO SPOT XAU= 943,20/5,20 939,40/1,40