Euro in calo su dollaro in Europa,timori economia internazionale

LONDRA, 16 ottobre (Reuters) - I timori per una profonda recessione a livello mondiale spingono gli investitori del mercato valutario a uscire dagli asset ritenuti più rischiosi per rivolgersi al biglietto verde, tornato ad essere considerato un investimento rifugio.

L'euro perde quindi terreno e scende temporaneamente fin sotto 1,34 dollari.

In calo è anche lo yen con gli investitori che dicono di aver preso beneficio sulla valuta giapponese quando ha superato il livello chiave di 100 dollari.

Ieri a preoccupare i mercati nuovamente sono stati principalmente i dati Usa che hanno mostrato vendite al dettaglio in calo oltre le attese e i commenti di Ben Bernanke che ha detto che l'economia Usa si trova a dover fronteggiare una "grave minaccia".

Il prezzo dell'oro, come del resto quello del petrolio, è in calo poichè si è ridotto il suo ruolo di protezione dai rialzi inflattivi, mentre il prezzo del platino scende di oltre il 4% per via del calo della domanda da parte dei costruttori di automobili.

Il dollaro intorno alle 8 italiane quota 100,15/17 yen da 99,76 della chiusura precedente.

L'euro è a 1,3381/83 contro dollaro da 1,3465 dollari, mentre contro yen è a 134,02/4,11 da 134,38 ieri.

ORE 9,50 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3413/16 1,3465

DOLLARO/YEN JPY= 100,48/53 99,76

EURO/YEN EURJPY= 134,89/93 134,38

EURO/STERLINA EURGBP= 0,7786/89 0,7848

ORO SPOT XAU= 830,20/2,70 848,00