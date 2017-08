Forex, dollaro in calo su euro dopo commenti presidende russo

NEW YORK, 16 giugno (Reuters) - Il dollaro scambia con il segno meno nel pomeriggio, appesantito dai commenti negativi della Russia sulla valuta Usa, mentre l'euro ha esteso i propri guadagni dopo la diffusione dei dati relativi alla fiducia dell'economia tedesca.

Prima dell'incontro del BRIC, il presidente russo Dimitri Medvedev ha dichiarato che il mondo ha bisogno nuove valute di riserva. I traders hanno interpretato le sue parole come un segnale che Mosca intende tagliare le quote di asset americani nel suo portafoglio valutario.

Ieri, il dollaro aveva guadagnato significativamente, dopo che ministro delle Finanze russo Alexei Kudrin, a margine del G8 del ministri delle Finanze, in Italia, aveva dichiarato che il ruolo della divisa statunitense come valuta di riserava non era in procinto di cambuare.

Intorno alle 14,45 l'euro EUR= avanza dello 0,86%,sul dollaro a 1,3907 dollari, la sterlina GBP= avanza di 1 punto percentuale a 1,6470 dollari, mentre lo yen JPY= cede lo 0,75%, sul biglietto verde a 97,10 dollari.

ORE 14,45 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3923/26 1,3986

DOLLARO/YEN JPY= 97,02/06 98,40

EURO/YEN EURJPY= 135,04/11 137,77

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8446/51 0,8514

ORO SPOT XAU= 937,30/7,85 937,90/9,90