Forex, dollaro guadagna su commenti Russia, attesa incontro BRIC

LONDRA, 15 giugno (Reuters) - Il dollaro avanza contro un paniere delle principali valute dopo che la Russia ha espresso fiducia nel biglietto verde, mentre i timori per l'economia della zona euro appesantiscono la moneta unica.

In un commento a margine della riunione dei ministri dell'economia del G8, in Italia, il rappresentante russo Alexei Kudrin ha detto che il ruolo del dollaro come principale valuta di riserva non cambierà in un prossimo futuro.

Queste affermazioni hanno sostenuto il dollaro, e allentato i timori che i maggiori mercati emergenti possano diversificare le loro riserve già dall'incontro dei leaders di Brasile, India e Cina (BRIC) che si terrà domani in Russia.

L'euro invece è particolarmente debole su timori che l'economia dei paesi Ue stenti a decollare, dopo che i dati diffusi oggi hanno mostrato un calo record dei posti di lavoro nella zona euro nei primi tre mesi dell'anno.

L'euro EUR= ha perso 0,92 punti percentuali sul dollaro a 1,3857 dollari, e lo 0,29% sullo Jen JPY= a 98.13 yen.

Il brusco calo del petrolio CLc1 ha anche pesato sulle valute legate alle materie prime, come il dollaro australiano che ha ceduto l'1,4% sul dollaro a 0,8009 dollari.

ORE 14,50 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,3857/60 1,3986

DOLLARO/YEN JPY= 98,13/15 98,40

EURO/YEN EURJPY= 136,01/08 137,77

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8457/61 0,8514

ORO SPOT XAU= 936,30/6,40 937,90/9,90