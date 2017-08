Forex, euro scivola lievemente, yen sale in attesa di dati Usa

LONDRA, 14 agosto (Reuters) - L'euro scivola negli scambi europei e lo yen avanza, mentre i mercati azionari in progresso spingono gli investitori a vendere valute considerate più rischiose.

La domanda di rischio resta limitata in una seduta tranquilla in Europa, dopo che le azioni cinesi hanno ceduto il 3%.

Il dollaro è poco mosso contro un basket delle principali valute in attesa dei dati Usa che verranno diffusi nel pomeriggio,tra cui il Cpi, la produzione industrilae e la fiducia dei consumatori, che forniranno indicazioni sulal ripresa economica.

"Lo yen è stato il principale beneficiario dei movimenti del mercato ma in generale, i range sono ravvicinati per le principali coppie di valute", osserva un analista di JP Morgan in una nota.

ORE 10,50 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4282/84 1,4279

DOLLARO/YEN JPY= 95,14/19 95,37

EURO/YEN EURJPY= 135,84/90 136,21

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8629/32 0,8586

ORO SPOT XAU= 956,30/7,25 953,50/6,50