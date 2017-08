Forex, franco conferma correzione sui cross in avvio Usa

NEW YORK, 6 settembre (Reuters) - In apertura di seduta sulla piazza statunitense la valuta elvetica continua a risentire del forte effetto deprimente dell'annuncio della banca centrale svizzera, che ha indicato per l'euro l'obiettivo di 1,20 franchi.

Sugli schermi Reuters il cambio euro/franco balza fino a 1,22 salvo poi correggere lievemente dai massimi portandosi in area 1,2010-50 rispetto a 1,1260 prima delle dihiarazioni dell'istituto centrale.

L'accelerazione contro franco sostiene marginalmente i corsi dell'euro anche nei confronti delle altre controparti, consentendo all'euro di superare brevemente 1,41 dollari.

Il biglietto verde recupera intanto circa mezzo punto percentuale nei confronti dello yen, sorretto dalle scommesse che Banca del Giappone torni a intervenire sul mercato dei cambi.

ORE 14,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO EUR= 1,4075/78 1,4092 DOLLARO/YEN JPY= 77,46/47 76,92 EURO/YEN EURJPY= 109,03/08 108,45 EURO/STERLINA EURGBP= 0,8773/77 0,8746 ORO SPOT XAU= 1.887,85/1,36 1.900,05/1,05