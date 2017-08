Forex, dollaro scivola, franco svizzero in caduta

NEW YORK, 29 agosto (Reuters) - Il dollaro è scivolato contro le valute ad alto rendimento, sull'ipotesi che la Fed possa offrire azioni di stimolo a settembre per far fronte all'incertezza relativa alle prospettive di crescita.

Il franco svizzero è in generale indebolimento, cedendo oltre l'1% sia contro l'euro e contro la valuta Usa, sebbene la domanda di asset a più alto rischio abbia iniziato a vedere un declino.

Pur non fornendo dettagli su ulteriori azioni per stimolare la crescita economica, il presidente della Fed Ben Bernanke venerdì ha detto che l'istituto centrale Usa estenderà a due giorni il suo incontro di politica monetaria per valutare tutte le opzioni.

"Il fatto che Bernanke non abbia parlato di rischi di inflazione ha aiutato l'azionario e messo pressione sul dollaro" ha detto Manuel Olivieri, di Ubs a Zurigo. "Ma non c'è molto altro potenziale per il dollaro di scendere, con i mercati concentrati sulle minute del Fomc e sulle cifre sull'occupazione questa settimana".

Alle 15 l'euro vale 1,1892/95 franchi svizzeri EURCHF= con un rialzo dell'1,56% rispetto all'ultima chiusura, il dollaro vale invece 0,8185/87 con un guadagno dell'1,35%.

ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO EUR= 1,4526/30 1,4494 DOLLARO/YEN JPY= 76,70/73 76,70 EURO/YEN EURJPY= 111,43/46 111,18 EURO/STERLINA EURGBP= 0,8852/53 0,8878 ORO SPOT XAU= 1.812,59/4,20 1.828,50/29,50