Forex, euro resta tonico su dollaro dopo dati forti Usa

LONDRA, 24 agosto (Reuters) - Resta sostenuto l'euro anche in apertura del mercato statunitense contro il dollaro. La divisa Usa è sotto pressione anche contro yen dopo un dato Usa particolarmente forte.

Gli ordini di beni durevoli Usa hanno mostrato un balzo a luglio di ben il 4% contro attese di un +2%.

La considerazione di un miglioramento dell'economia porta gli investitori a uscire dal dollaro, inteso come valuta rifugio, per spostarsi su asset più rischiosi.

Il dollaro resta vicino ai minimi storici contro la divisa nipponica, attorno a 76,55 yen, poco variato da ieri, nonostante il provvedimento del governo del Giappone stanotte che ha messo a disposizione linee di credito aggiuntive per le aziende alle prese con il forte rialzo della valuta. Gli analisti tuttavia dicono che tale provvedimento cura i sintomi e non le cause del.

Moody's stanotte ha ridotto di un notch il rating del Giappone a 'Aa3'.

Le principali valute sono comunque trattate in un range limitato nell'attesa del discorso del presidente della Federal Reserve. Ben Bernanke venerdì darà la sua valutazione sull'economia degli Stati Uniti e, secondo alcuni, potrebbe annunciare nuove misure di stimolo per l'economia.

L'anno scorso, Bernanke ha usato lo stesso evento per annunciare il programma di acquisto di titoli per 600 miliardi dollari che divenne noto come QE2.

ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO EUR= 1,4447/49 1,4431 DOLLARO/YEN JPY= 76,51/55 76,70 EURO/YEN EURJPY= 110,53/55 110,69 EURO/STERLINA EURGBP= 0,8776/79 0,8752 ORO SPOT XAU= 1.836,61/7,61 1.829,65/30,65