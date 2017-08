Forex,euro debole su dlr in Asia, occhi a franco svizzero

SINGAPORE, 17 agosto (Reuters) - L'euro è in leggero calo sul finire della seduta asiatica per mancanza di progressi sulla strada della risoluzione dei problemi di debito della zona euro e dopo il Pil tedesco ieri, risultato più debole delle attese.

Il franco svizzero è sotto pressione su aspettative di imminenti azioni volte a frenare la sua corsa.

La moneta unica attorno alle ore 7,40 è in calo dello 0,05% contro il biglietto verde attorno a 1,4391/95 dollari. I dealer vedono una resistenza a 1,4470/80 dollari e un supporto a 1,4355 dollari.

L'attesissimo incontro di ieri Sarlozy-Merkel ha deluso molti osservatori per la mancanza di azioni nel breve termine, ma i dealer del forex dicono che dal punto di vista della moneta unica l'incontro è stato comunque abbastanza fruttuoso per il medio-lungo termine.

Le autorità svizzere si incontrano oggi per parlare della forza del franco svizzero e alcuni si aspettano nuove misure già oggi. Su tali speculazioni l'euro si è rafforzato contro la moneta elvetica e quota in rialzo dello 0,3% a 1,1529/27 EURCHF=R franchi. Anche il dollaro è in rialzo di 0,30% a 0,7995/99 franchi CHF=.

I dealer giapponesi sono nervosi in attesa delle decisioni della banca centrale elvetica poichè dicono che se nessuna azione dovesse essere decisa si potrebbero di nuovo vedere grossi acquisti sia su franco svizzero sia su yen, quest'ultimo già non lontano dal suo massimo storico contro il dollaro di 76,25. Ciò potrebbe spingere le autorità giapponesi ad agire a loro volta per frenare la corsa dello yen.

Stamane il dollaro quota 76,66/88 yen in calo dello 0,15%. L'euro è in calo di 0,19% a 110,43/45 yen.