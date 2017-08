Forex, continua corsa franco svizzero, verso parità con l'euro

NEW YORK, 9 agosto (Reuters) - Non si ferma la corsa del franco svizzero e dello yen, valute rifugio trascinate al rialzo dai timori di una nuova recessione dell'economia, che stanno scuotendo le piazze azionarie mondiali.

Gli occhi degli operatori sono ora puntati sul Fomc della Federal Reserve. Alle 20,15 verrà comunicata la decisione sui tassi, che i più si attendono restare invariati all'attuale livello attorno allo zero.

"L'attenzione si focalizzerà sulla caratterizzazione della situazione economica. Qualsiasi discostamento dalle aspettative di rimbalzo della crescita, ravviveranno le speranze di ulteriore misure di allentamento" sottolinea Elsa Lignos, senior strategist valutaria a RBC Capital.

Intanto, la valuta elvetica ha toccato un nuovo massimo storico nei confronti dell'euro, che è scivolato fino a 1,0474 franchi, per poi risalire sopra 1,05 franchi, in calo dell'1,2%.

Gli analisti sottolineano come il franco, che dall'inizio dell'anno ha gudagnato circa il 15% nei confronti della valuta unica, possa, a questo punto, raggiungere la parità con l'euro.

E questo nonostante la Banca nazionale svizzera abbia tagliato i tassi d'interesse e segnalato il rischio di un rafforzamento eccessivo del franco, lasciando aperta la porta a un intervento sul mercato del forex.

"La parità sembra abbastanza probabile per l'euro/franco visto che c'è avversione al rischio" dice Tom Levinson, strategist valutario a Ing.

"La Banca nazionale svizzera ha minacciato di intervenire ma le conseguenze dell'ultimo intervento sono state molto pesanti, e il mercato ne sta approfittando", prosegue Levinson.

Nel 2008, agli albori della crisi Lehman Brothers, l'istituto centrale elvetico, nel tentativo di indebolire il franco, quando l'euro era sceso sotto 1,50, pagò la mossa con forti perdite.

Al minimo sul franco anche il dollaro che precipita a 0,7358 franchi, nuovo record storico CHF= nei confronti della divisa svizzera.

Analogamente a quella del franco, prosegue la corsa al rialzo dello yen, solo parzialmente frenata dalle voci di un nuovo intervento della autorità giapponesi sul Forex, per evitare un rafforzamento della valuta penalizzante per l'economia nipponica e le sue esportazioni.

"Il mercato non compra yen in maniera troppo aggressiva, specialmente dopo l'intervento della scorsa settimana. A questi livelli risulta difficile vendere il cross dollaro/yen" spiega Teppei Ino, analista valutario di Bank of Tokyo-Mitsubishi-Ufi.

Il biglietto verde cede lo 0,7% e tratta a 77,23 yen, dopo aver toccato un minimo di seduta di 76,96 yen JPY=, vicino a quello che ha spinto lo scorso 4 agosto il governo giapponese a intervenire sul mercato valutario.

Yen in rialzo anche nei confronti dell'euro EURJPY=R, che tuttavia si allontana dai minimi toccati sulle piazze asiatiche, e tratta a 110,13 yen, in calo dello 0,13%.

L'euro sale dello 0,7% sul dollaro EUR= ma si tiene lontano dai massimi di 1,4401 toccati nei primi scambi di lunedì. La valuta unica ha ricevuto un certo supporto dalla conferma della presenza della Bce sul mercato secondario a sostegno dei bond italiani e spagnoli.

Infine, a conferma del clima di totale avversione al rischio, va registrato il nuovo record dell'oro, arrivato a scambiare a 1.782 dollari l'oncia.

ORE 15,05 CHIUSURA IERI EURO/DOLLARO EUR= 1,4253/56 1,4171 DOLLARO/YEN JPY= 77,16/18 77,79 EURO/YEN EURJPY= 110,04/07 110,28 EURO/STERLINA EURGBP= 0,8737/39 0,8685 ORO SPOT XAU= 1.744,10/4,85 1.715,50/19,50