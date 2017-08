Forex, timori debito stimolano franco svizzero contro euro

NEW YORK, 2 agosto (Reuters) - Il franco svizzero è salito ai massimi storici contro l'euro e si è mantenuto in area record anche contro il dollaro, dopo aver toccato ieri i massimi contro la valuta Usa. A sollecitare la domanda di valute rifugio, come appunto quella elvetica, i timori sul debito dei paesi periferici della zona euro e sul rallentamento globale.

Secondo i trader, la limitata liquidità sul mercato valutario sta inoltre determinando movimenti piuttosto bruschi.

"La liquidità è atroce e sta causando alcuni movimenti esagerati, specialmente sul franco svizzero" ha detto Sebastien Galy, di Societe Generale.

La moneta unica ha toccato 1,0986 franchi svizzeri EURCHF= e 0,8697 sterline britanniche. Attorno alle 14,55 l'euro vale 1,1057/60 franchi.

In rialzo anche lo yen, ma i timori di un intervento da parte delle autorità finanziarie in caso di eccessivo rialzo hanno mantenuto un freno allo slancio della divisa nipponica.

ORE 14,55 CHIUSURA EURO/DOLLARO EUR= 1,4195/98 1,4260 DOLLARO/YEN JPY= 77,35/39 77,39 EURO/YEN EURJPY= 109,81/87 110,38 EURO/STERLINA EURGBP= 0,8726/31 0,8748 ORO SPOT XAU= 1.638,16/8,93 1.618,10/22,10