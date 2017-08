Forex, euro a minimi settimana su dlr, pesa esito aste Italia

NEW YORK, 28 luglio (Reuters) - Euro in deprezzamento, appena sopra i minimi di giornata sul dollaro, a seguito del risultato delle aste italiane di questa mattina: gli alti rendimenti hanno intensificato i timori e le speculazioni di un allargamento progressivo della crisi finanziaria all'interno dell'area della valuta unica [ID:nLDE76R0R9].

L'euro/dollaro è sceso poco dopo le 14,00 fino a 1,4251, minimo settimanale, in rapido deprezzamento dal picco di 1,4400 visto in mattinata appena prima della diffusione dell'esito dei collocamenti italiani.

"Le aste non sono andate male, ma abbiamo visto vendite post-aste sui bond italiani, il che mette pressione sull'euro" afferma lo strategist di Deutsche Bank George Saravelos.

Il dato migliore delle attese sulle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione negli Usa non ha mosso in maniera sensibile i rapporti valutari, anche se la frenata dell'euro trova un argine nelle difficoltà che parallelamente vive il biglietto verde, a causa degli scarsi progressi compuiti finora a Washington nella trattavia per l'innalzamento del tetto di legge del debito pubblico.

Gli operatori suggeriscono che un livello di stop-loss sul cambio posto a 1,4320 ha innescato in mattinata un'intensificazione delle vendite sull'euro.

"L'allargamento dello spread italiano ha fatto da catalizzatore a vendite più aggressive dal livello di 1,4330/40" spiega Richard Wiltshire di Etx Capital. "Gli operatori stanno sulla difensiva, riducendo le posizioni lunghe sull'euro accumulate negli ultimi giorni di vendite sul dollaro".

ORE 15,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO EUR= 1,4265/67 1,4371 DOLLARO/YEN JPY= 77,82/86 77,90 EURO/YEN EURJPY= 111,03/06 111,95 EURO/STERLINA EURGBP= 0,8737/39 0,8799 ORO SPOT XAU= 1.614,90/5,65 1.613,00/14,00