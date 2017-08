Forex, euro corregge da massimi su dollaro dopo dati Pmi

LONDRA, 21 luglio (Reuters) - Toccato brevemente il massimo delle ultime due settimane grazie alla prospettiva di accordo europeo sul secondo pacchetto di aiuti alla Grecia corregge dai picchi intraday il cross dell'euro/dollaro.

A monte della perdita di slancio della valuta unica la deludente lettura delle indagini sul Pmi della zona euro secondo la stima flash di luglio.

Decisamente inferiori al consensus, i numeri preliminari del mese in corso mostrano l'indagine sul comparto manifatturiero e su quello dei servizi ai minimi da settembre 2009, mentre quella composita si porta al record negativo dall'agosto di due anni fa.

In attesa di conoscere dal vertice della zona euro quali accordi siano stati raggiunti per venire in aiuto di Atene, fonti Ue riferiscono che il seccondo pacchetto di salvataggio non prevede un prelievo sulle banche.

In un clima di crescente nervosismo, dopo la fiducia prevalsa in seguito al lungo bilaterale franco-tedesco di ieri sera, il mercato sembra ipotizzare che per i leader della zona euro non sarà così semplice giungere a un'intesa sulla soluzione della crisi greca.

ORE 10,05 CHIUSURA EURO/DOLLARO EUR= 1,4241/42 1,4223 DOLLARO/YEN JPY= 78,77/79 78,82 EURO/YEN EURJPY= 112,15/19 112,11 EURO/STERLINA EURGBP= 0,8807/09 0,8804 ORO SPOT XAU= 1.598,49/9,31 1.600,10/4,10