Forex, euro tiene buona parte rialzo, ottimismo summit domani

NEW YORK, 20 luglio (Reuters) - L'euro tiene buona parte dei guadagni fatti nella seduta precedente in apertura del mercato statunitense confermandosi sopra il livello di 1,42 dollari, grazie all'ottimismo circa il fatto che domani il summit dei capi di stato europei si faranno passi avanti sulla crisi di debito della Grecia.

Durante la seduta europea aveva toccato un massimo di seduta a 1,4240 dollari, per poi ripiegare a 1,4210 attorno alle ore 15 italiane mantenendo comunque un guadagno dello 0,4%. La scorsa settimana aveva toccato un minimo di 4 mesi a 1,3838 dollari.

I cambisti vedono una resistenza a 1,4220 e a 1,4275 dollarui.

Sullo sfondo resta l'attesa per il summit dei capi di stato europei di domani, nella speranza che riesca a portare una soluzione alla crisi di debito della zona euro.

Il clima è in genrale cambiato, con borse in rialzo, spreda sull'obbligazionario in restringimengo e rendimenti dei titoli di stato in calo in vista del summit di domani.

Oggi Angela Merkel ha detto che al vertice della zona euro potrà essere raggiunto l'accordo sul nuovo piano di aiuti alla Grecia, la cui strada sarà spianata dai colloqui a due in programma per oggi pomeriggio col presidente francese Nicolas Sarkozy. Ieri Merkel aveva detto di non aspettrsi passi spettacolari. La Francia oggi ha sottolineato la necessità di dare domani un messaggio forte.

ORE 15,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO EUR= 1,4207/10 1,4150 DOLLARO/YEN JPY= 78,86/92 79,14 EURO/YEN EURJPY= 112,06/10 112,02 EURO/STERLINA EURGBP= 0,8803/07 0,8776 ORO SPOT XAU= 1.593,29/4,50 1.587,85/8,85