Forex, euro cedente in apertura Londra, forte avversione rischio

LONDRA, 18 luglio (Reuters) - Impostazione ampiamente ribassista per la valuta unica in apertura di seduta sulla piazza londinese, in cui anche il biglietto verde soffre un clima di fondo di marcata avversione al rischio.

Particolarmente evidente la caduta dell'euro nei confronti dello yen, che raggiunge il punto percentuale, mentre il cambio contro sterlina arretra al minimo da un mese e mezzo.

Sia l'euro sia il dollaro mettono inoltre a segno l'ennesimo record negativo nei confronti del franco svizzero, destinazione prediletta degli acquisti rifugio.

Mette sotto pressione la valuta unica il clima di attesa che precede il vertice Ue di giovedì prossimo convocato venerdì sera per discutere del secondo pacchetto di aiuti alla Grecia

Secondo Bnp Paribas, primo beneficiario dell'impostazione contraria al rischio potrebbe in questa fare essere oltre alla divisa elvetica il metallo giallo, che stamani ha toccato un nuovo record in euro 1.136,83 l'oncia.

ORE 10,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO EUR= 1,4033/36 1,4113 DOLLARO/YEN JPY= 79,00/03 79,06 EURO/YEN EURJPY= 110,88/92 111,59 EURO/STERLINA EURGBP= 0,8724/27 0,8755 ORO SPOT XAU= 1.597,81/98,88 1.593,30/4,05