Forex, euro tiene buona parte recupero in Usa, sopra 1,40 dlr

NEW YORK, 13 luglio (Reuters) - L'euro mantiene anche in apertura del mercato Usa buona parte del recupero visto nel corso delle contrattazioni europee, attestandosi sopra 1,40 contro il dollaro, pur sotto i massimi di seduta.

Ieri l'euro aveva toccato un minimo di 4 mesi in area 1,3838 dollari per i forti timori per la situazione debitoria della zona euro e oggi, in un clima che sembra lievemente rasserenato, è rimbalzato su ricoperture.

I dealer che vedono stop loss a 1,4050 dollari e più sopra vedono la possibilità di un rialzo fino a 1,4100 e poi a 1,4111 dollari, quest'ultimo il massimo di seduta.

I dealer citano forti acquisti stamattina sull'euro a 1,3990 dollari. Sotto quel livello sono viste richieste di acquisto a 1,3950 e a 1,3900 dollari e infine a 1,3800 dollari; tutto questo dimostra che la moneta unica è comunque ben supportata, dicono i dealer.

D'altro canto il biglietto verde ha risentito delle minute della Fed ieri che ha indicato la possibilità di nuovi stimoli monetari per sostenere la crescita economica.

Nel frattempo, l"oro è salito a un nuovo massimo storico di 1.580 dollari l'oncia, visto come investimento rifugio dalla crisi di debito in Europa.

ORE 15,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO EUR= 1,4064/68 1,3970 DOLLARO/YEN JPY= 79,25/27 79,08 EURO/YEN EURJPY= 111,46/48 110,47 EURO/STERLINA EURGBP= 0,8802/06 0,8766 ORO SPOT XAU= 1.577,26/8,03 1.565,25/9,25