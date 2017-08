Forex, euro sotto 1,39 su dlr, nuovo minimo storico su franco

LONDRA, 12 luglio (Reuters) - Non si arresta la discesa dell'euro in un mercato sempre più preoccupato per l'allargamento della crisi debitoria a nuovi paesi dell'unione monetaria, in particolare Italia e Spagna, il cui debito è ormai sotto pesante attacco spaculativo da diverse sedute.

L'euro cede l'1% sul dollaro e rompe al ribasso quota 1,39 questa mattina - con un minimo da quattro mesi a 1,3862 - dopo essere sceso sotto 1,40 nella notte.

L'euro-dollaro, segnalano gli analisti tecnici, ha rotto il supporto chiave di 1,3908 corrispondente alla media mobile del cambio degli ultimi 200 giorni.

Nuovo minimo storico invece nei confronti del franco svizzero, tradizionale rifugio valutario, col cambio EURCHF= sceso fino a 1,1627 salvo recuperare negli ultimi minuti in area 1,1645.

ORE 9,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO EUR= 1,3883/87 1,4043 DOLLARO/YEN JPY= 79,77/81 80,31 EURO/YEN EURJPY= 110,70/75 112,79 EURO/STERLINA EURGBP= 0,8765/68 0,8829 ORO SPOT XAU= 1.545,90/6,65 1.553,60/4,60