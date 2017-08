Forex, euro sotto pressione su timori contagio crisi zona euro

TOKYO/SYDNEY, 12 luglio (Reuters) - Ancora forti pressioni sull'euro, che scivola sotto quota 1,40 sul dollaro e a nuovi minimi storici sul franco svizzero, a causa dei crescenti timori di un allargamento incontrollato della crisi finanziaria all'interno dell'area euro.

Scarso sostegno arriva peraltro dalla politica: dalla riunione dell'Eurogruppo di ieri a Bruxelles non sono giunte indicazioni su nuove misure capaci di arginare i problemi di debito della regione, se non una generica disponibilità - senza impegni temporali precisi - a fornire ai paesi in difficoltà più fondi a tassi meno onerosi e a rendere più flessibile il meccanismo europeo di salvataggio, l'Efsf.

D'altra parte, nonostante le forti tensioni che stanno investendo il mercato, in particolare il debito italiano e quello spagnolo, i cui spread hanno superato i 300 punti base, il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schaeuble ha ribadito ancora stamattina che c'è tempo fino a settembre per l'accordo europeo su un secondo piano di aiuti alla Grecia.

Alle 8,00 italiane l'euro-dollaro EUR= tratta a 1,3960, con un picco negativo di seduta a 1,3930, minimo dallo socrso 17 marzo.

Sul franco svizzero EURCHF=, tradizionale valuta rifugio, l'euro viaggia a 1,1700 da 1,1736 di ieri, redece in queste ore dal nuovo minimo storico di 1,1659.

"Il mercato è alquanto preoccupato a causa delle vendite sul debito italiano. L'ampio allargamento dello spread di rendimento sui bond tra Italia e Germania preoccupa il mercato" spiega lo strategist di Citibank Osamu Takashima. "In una certa misura il mercato si apsettava che i problemi della Grecia contagiassero la Spagna, ma questo drastico movimento dei bond italiani è stato alquanto sorprendente".

L'euro-yen EURJPY= scambia a 111,75 da 112,79; dollaro-yen JPY= a 80,10 da 80,31.