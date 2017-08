Forex, euro mantiene guadagni, ma resta volatile

TOKYO, 8 luglio (Reuters) - Dopo una chiusura in rialzo sulla fiducia innescata dalla parole di Trichet sul Portogallo, l'euro si muove in area 1,4350 dollari in attesa dei dati macro del giorno.

"La fiducia sull'euro è destinata a rimanere incostante, con ogni rally dell'euro/dollaro che sarà probabilmente una fatica piuttosto che uno sprint, con (maggiori) rischi al ribasso sempre presenti" hanno scritto in una nota gli strategist di Bnp Paribas.

Ieri il presidente della Bce Jean-Claude Trichet, nella sua conferenza stampa dopo l'annuncio della decisione di elevare il tasso di riferimento di 25 punti base all'1,5%, si è schierato apertamente contro le agenzie di rating criticandone il ruolo oligarchico.

Attorno alle 8,10 italiane l'euro quota 1,4350/53 dollari EUR= dalla precedente chiusura newyorkese a 1,4358. La moneta unica vale inoltre 116,60/64 yen EURJPY= da 115,63. Il dollaro/yen JPY= si attesta a 81,26/29 da 81,22.