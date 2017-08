Forex, euro in area minimi settimana in attesa Bce

TOKYO, 7 luglio (Reuters) - In attesa della Bce, l'euro si muove non lontanissimo dai minimi della settimana, a 1,4286 dollari, appesantito dai timori relativi al debito dei paesi dell'Uem che le attese di un rialzo dei tassi non riescono a controbilanciare.

"Adesso, con un ritorno sulla scena del contagio fra periferici, la riunione Bce è quasi relegata a un ruolo di marginalità... la possibilità di Trichet di dire o fare qualcosa che possa significativamente muovere l'euro al rialzo è diminuita considerevolmente" hanno scritto in una nota gli analisti di Bnp Paribas.

È ampiamente attesa una stretta monetaria di un quarto di punto percentuale che porti i tassi di riferimento all'1,50%. Secondo gli analisti, un ammorbidimento dei toni restrittivi di Trichet o anche semplicemente la mancanza di commenti più restrittivi potrebbero pesare ulteriormente sull'euro. Attorno alle 8 italiane l'euro quota 1,4312/15 dollari EUR= dalla precedente chiusura newyorkese a 1,4316. La moneta unica vale inoltre 115,89/92 yen EURJPY= da 115,86. Il dollaro/yen JPY= si attesta a 80,96/99 da 80,93.