Forex, euro tocca record 3 settimane su dollaro in avvio Londra

LONDRA, 30 giugno (Reuters) - Accelera fino al nuovo massimo delle ultime tre settimane oltre 1,45 dollari la divisa unica europea, premiata dalle parole del presidente Bce al parlamento europeo.

Jean-Claude Trichet è tornato a fare riferimento alla necessità di "attenta vigilanza", parlando di pressioni al rialzo sui prezzi al consumo e confermando la prospettiva di una nuova stretta creditizia da un quarto di punto in occasione del consiglio mensile di luglio.

Decisamente positivo per i corsi dell'euro anche il via libera sancito ieri dal parlamento greco al nuovo pacchetto di misure correttive chieste da Ue e Fmi come condizione per estendere i finanziamanti.

Il cross dell'euro/dollaro EUR= segna sugli schermi Reuters un picco di 1,4521; gli operatori riferiscono di offerte in area 1,4525 e 1,4540/45, quest'ultima resistenza chiave.

ORE 9,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO EUR= 1,4496/98 1,4431 DOLLARO/YEN JPY= 80,42/45 80,75 EURO/YEN EURJPY= 116,57/61 116,57 EURO/STERLINA EURGBP= 0,9008/10 0,8985 ORO SPOT XAU= 1.508,90/9,35 1.511,55/2,55