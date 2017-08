Forex, euro stabile contro dollaro in chiusura Asia

TOKYO, 29 giugno - (Reuters) - Negli scambi finali sulla piattaforma asiatica l'euro mantiene le posizioni contro dollaro, mentre si avvicina la votazione del parlamento ellenico sul pacchetto correttivo.

Oltre al maggior ottimismo sulla prospettiva del via libera di Atene al nuovo programma di austerity, a favore della valuta unica giocano gli ultimi commenti del presidente Bce, tornato ieri a citare la necessità di "stretta vigilanza" a conferma delle attese per una stretta monetaria in luglio.

Il clima di fondo del mercato valutario resta però improntato a elevata incertezza.

"Si cerca di capire come muoversi: i temi sono il voto del parlamento greco e il rialzo dei tassi europei. A guardare il mercato in questo momento sembra però che gli investitori non siano disposti ad ampliare ulteriormente le posizioni in dollari" spiega Kimihiko Tomita di State Street Bank and Trust.

"Del pacchetto greco si sconta ampiamente il passaggio, ma anche in caso di via libera da parte del parlamento il quadro di lungo termine resta incerto" aggiunge.

Intorno alle 8 euro/dollaro EUR= a 1,4378/84 da 1,4360 ieri sera a New York, dollaro/yen JPY= a 81,05/10 da 81,06 ed euro/yen EURJPY= a 116,48/51 da 116,43.