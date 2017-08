Forex, euro sopra 1,43 dollari, cresce ottimismo su Grecia

NEW YORK, 28 giugno (Reuters) - L'euro corre ai massimi di seduta sul dollaro a fronte di un aumento della fiducia in merito all'approvazione del piano di austerity da parte del Parlamento ellenico. L'ok alle nuove misure consentirebbe alla Grecia di ottenere la tranche di aiuti internazionali necessaria per evitare il default.

La valuta unica europea EUR= supera la soglia di 1,43 dollari la valuta unica, toccando un massimo di seduta di 1,4333 sul biglietto verde. A contribuire a una riduzione dell'avversione al rischio anche i dati positivi sul settore immobiliare statunitense uniti ai commenti del presidente della Bce Jean-Claude Trichet, che ha ribadito l'impegno a una forte vigilanza nei confronti dell'inflazione, rinsaldando le attese del mercato per un rialzo dei tassi a inizio luglio.

ORE 15,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO EUR= 1,4305/06 1,4282 DOLLARO/YEN JPY= 80,81/08 80,89 EURO/YEN EURJPY= 115,61/63 115,58 EURO/STERLINA EURGBP= 0,8955/60 0,8932 ORO SPOT XAU= 1.498,99/0,13 1.496,20/7,20