Forex, euro recupera leggermente su dollaro con ricoperture

NEW YORK, 27 giugno (Reuters) - Si muove poco sotto i massimi intraday intorno a 1,42 dollari la valuta unica europea, sulla spinta di ricoperture delle posizioni corte dopo i pesanti realizzi della scorsa settimana.

Il recupero del cross euro/dollaro è guidato da acquisti da parte di fondi sovrani ma ha spazi limitati, dicono gli operatori, scontando i timori che Atene non sia in grado di rimborsare il debito in scadenza nemmeno in caso di via libera al nuovo pacchetto di austerità chiesto da Ue e Fmi.

Dal lato macro, i numeri a cura del dipartimento al Commercio Usa relativi a redditi e spese personali di maggio mostrano un incremento di 0,3% nell'indice core 'pce' pari a 0,3%, rialzo più sensibile da ottobre 2009.

ORE 14,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO EUR= 1,4195/99 1,4190 DOLLARO/YEN JPY= 80,80/84 80,39 EURO/YEN EURJPY= 114,68/71 114,09 EURO/STERLINA EURGBP= 0,8900/02 0,8888 ORO SPOT XAU= 1.498,56/9,33 1.499,53/0,55