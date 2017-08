Forex, euro scende su Grecia, in lieve recupero dopo dati Usa

NEW YORK, 24 giugno (Reuters) - Euro in lieve recupero dai minimi di seduta dopo i dati di maggio sugli acquisti di beni durevoli negli Usa - superiori alle attese - che hanno parzialmente raffreddato l'avversione al rischio degli investitori.

Ma di fondo resta la forte perplessità del mercato riguardo l'evoluzione della crisi greca. Nonostante l'accordo sul piano di austerità che il parlamento di Atene dovrà approvare la prossima settimana per permettere lo sblocco dei prestiti internazionali, tra gli operatori tornano ad affiorare i dubbi sulla concreta capacità del paese di realizzare le misure di rigore fiscale.

Dubbi alimentati dalle dichiarazioni di un deputato di maggioranza greco, che ha annunciato la propria contrarietà al piano.

Il governo greco ha ottenuto la fiducia nei giorni socrsi, dopo il rimpasto annunciato una settimana fa, con 155 voti su 300, dando un'idea piuttosto chiara della maggioranza risicata con cui l'esecutivo si prepara al voto sul piano di austerità.

D'altra parte la forte flessione registrata a metà giornata in Borsa dai titoli bancari italiani ha aggiunto ulteriore incertezza sui potenziali effetti della crisi finanziaria, di fatto cancellando anche quel poco di sostegno dato all'euro dal positivo dato della mattinata sulla fiducia delle imprese tedesche.

"La vedo molto brutta, è un caos completo" commenta un trader da Londra. "Ci sono voci che il piano di austerità greco possa non passare".

L'euro-dollaro si è portato poco dopo le 13,00 italiane al minimo di seduta di 1,4190, in netta frenata dal picco di 1,4309 toccato meno di due ore prima a seguito della pubblicazione dell'Ifo tedesco.

La valuta unica resta peraltro molto prossima al minimo storico sul franco svizzero EURCHF=, tradizionale valuta rifugio, toccato ieri a 1,8470.

"L'euro ha fatto una puntato in alto (dopo l'Ifo), ma rimane decisamente inchiodato in un range" spiega lo strategist di Rabobank Jane Foley. "Gli investitori non sembrano voler diventare troppo ottimisti, vista tutta l'incertezza che circonda la Grecia".

ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO EUR= 1,4237/38 1,4260 DOLLARO/YEN JPY= 80,24/25 80,46 EURO/YEN EURJPY= 114,24/27 114,74 EURO/STERLINA EURGBP= 0,8887/89 0,8905 ORO SPOT XAU= 1.519,66/20,43 1.520,70/1,70