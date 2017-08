Forex, dlr si apprezza su euro, pesano dati economici europei

LONDRA, 23 giugno (Reuters) - Il dollaro si conferma in apprezzamento questa mattina su un euro che peraltro soffre una serie di dati - dalla fiducia dei consumatori italiani agli indici Pmi di Germania, Francia e zona euro - tutti nel segno di un rallentamento dell'economia europea.

Alla base della relativa brillantezza del biglietto verde restano ad ogni modo le indicazioni giunte ieri sera dalla Fed, al termine della riunione del comitato di politica monetaria, che pur tagliando le stime di crescita per il 2011 e il 2012, ha confermato che la ripresa negli Stati Uniti prosegue.

In particolare gli operatori sembrano ritenere che dopo ieri sera, salvo un improvviso peggioramento del quadro generale, siano tramontate le ipotesi di nuove azioni di stimolo monetario, ora che il proframma di acquisti di bond della banca centrale si avvia alla chiusura con la fine di giugno.

Attorno alle 11,00 l'euro-dollaro naviga sotto quota 1,43, non lontano dal minimo di seduta di 1,4248 toccato stanotte.

Gli operatori sottolineano tuttavia come il rialzo del dollaro delle ultime ore non sia acocmpagnato da un apprezzabile aumento dei rendimenti sui Treasuries Usa, elemento che per adesso limita lo spazio per un consolidamento più ampio delle posizioni del biglietto verde.

"Se facciamo un passo indietro, direi che a questo stadio il dollaro ha fermato la sua discesa di lungo periodo, ma gli investitori hanno bisogno di più seglali sull'economia americana prima di accumulare posizioni più aggressive" commenta Teppei Ino, analista di Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ.

ORE 11,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO EUR= 1,4276/81 1,4332 DOLLARO/YEN JPY= 80,49/54 80,32 EURO/YEN EURJPY= 114,94/98 115,15 EURO/STERLINA EURGBP= 0,8918/23 0,8918 ORO SPOT XAU= 1.543,11/3,88 1.548,76/9,60