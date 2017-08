Forex, euro in calo, ritardo su Grecia pesa su appetito rischio

LONDRA, 20 giugno (Reuters) - Euro in flessione, in direzione dei recenti minimi, dopo lo slittamento dei tempi sul pagamento della prossima tranche di aiuti alla Grecia, che fa salire l'avversione al rischio e rimette in discussione la fiducia del mercato sulla valuta unica.

L'Eurogruppo, ieri sera, ha positicipato a metà luglio il pagamento dei 12 miliardi di euro di aiuti alla Grecia, subordinando il pagamento stesso all'approvazione da parte del parlamento di Atene del nuovo pacchetto di austerità elaborato dal governo.

"Al momento siamo ancora in un limbo, l'Ue e la Bce sembrano aver raggiunto un compromesso sul coinvolgimento del settore privato negli aiuti alla Grecia, ma chiedono ancora misure di austerità che, per alcuni, in Grecia sono inaccettabili" spiega lo strategist di Societe Generale Kit Juckes. "Per quel che riguarda l'euro, sta all'interno di un banda ampia, 1,40-1,47 sul dollaro ma l'incapacità di tenere sopra 1,43 minaccia un nuovo test al ribasso".

Dopo aver recuperato fino ad area 1,43 sul dollaro nel finale di settimana scorsa - grazie soprattutto all'incontro tra il cancelliere tedesco Angela Merkel e il presidente francese Nicholas Sarkozy di venerdì che ha gettato le basi per un accordo sul nuovo piani di aiuti alla Grecia - l'euro si è riposizionato in un trend discedente, sostenuto dalla rottura del livello di 'stop loss' posto a 1,4250, toccando attorno alle 9,00 italiane un minimo di seduta a 1,4189.

Il cambio è reduce dal minimo da tre settimane di giovedì scorso, a 1,4073.

ORE 10,25 CHIUSURA EURO/DOLLARO EUR= 1,4214/17 1,4273 DOLLARO/YEN JPY= 80,17/18 80,08 EURO/YEN EURJPY= 113,94/97 114,37 EURO/STERLINA EURGBP= 0,8800/03 0,8831 ORO SPOT XAU= 1.537,16/7,93 1.538,40/39,40