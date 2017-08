Forex, euro a massimi di seduta dopo incontro Merkel-Sarkozy

NEW YORK, 17 giugno (Reuters) - Euro ai massimi di seduta sulle speculazioni di un imminente accordo per il nuovo pacchetto di aiuti alla Grecia, con la Germania che si dice pronta a collaborare con la Bce per risolvere la crisi finanziaria del paese.

Dopo settimane di evidenti divisioni a livello europeo, il cancelliere tedesco Angela Merkel e il presidente francese Nicolas Sarkozy - che si sono incontrati stamattina a Berlino - hanno dichiarato in conferenza stampa di aver raggiunto l'accordo per una soluzione in linea con la cosiddetta 'iniziativa di Vienna" [ID:nLDE75G0YS].

L'euro-dollaro ha raggiunto il massimo di seduta a 1,43, attorno alle 14,00 italiane, dopo essere sceso in mattinata fino a 1,4124, poco sopra i minimi da tre settimane.

L'euro ha inoltre invertito la rotta sul franco-svizzero EURCHF=, portandosi in area 1,2110-1,2120, dopo essere sceso ieri al nuovo minimo storico di 1,1946.

Gli operatori sottolineano tuttavia che l'euro rimane complessivamente in una posizione di debolezza, anche perchè a livello concreto manca ancora la soluzione e perchè un accordo di massima Francia-Germania non rappresenta una verà novità; non di meno, dopo le parole della Markel e di Sarkozy, oltre all'euro, si sono mosse in positivo le borse europee, mentre spread e cds sul debito greco sono calati.

"Si può forse dire che l'accettazione da parte della Merkel dell'iniziativa di Vienna rappresenti una sorta di concessione e che ci stiamo avvicinando a qualcosa di più concreto" spiega lo strategist di Lloyds Adrian Schmidt. "Stanno cercando di dare un impulso positivo alla questione, anche se il punto è se saranno in grado di produrre un accordo che sia accettabile sia dalle agenzie di rating sia dalla Bce".

Sotto la cosiddetta iniziativa di Vienna, sperimentata nel 2009 per i paesi dell'Europa dell'est, si decise di incrementare i crediti ai paesi in difficoltà, a fronte dell'impegno delle banche commerciali a mantenere l'esposizione e a rinnovare le linee di credito.

ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO EUR= 1,4285/86 1,4211 DOLLARO/YEN JPY= 80,28/30 80,61 EURO/YEN EURJPY= 114,70/73 114,56 EURO/STERLINA EURGBP= 0,8829/31 0,8792 ORO SPOT XAU= 1.529,41/30,18 1.528,35/9,35