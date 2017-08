Forex, euro resta a minimi su dlr, breve recupero dopo dati Usa

NEW YORK, 16 giugno (Reuters) - L'euro rimbalza brevemente dopo la diffusione dei dati Usa del primo pomeriggio, per poi riposizionarsi sui minimi da tre settimane sul dollaro già visti in mattinata.

Sia l'indicazione sull'avvio di cantieri residenziali sia il dato settimanale sui sussidi di disoccupazione sono risultati sopra le attese, allentando il sentimento di avversione al rischio sul mercato e dando una breve boccata d'ossigeno alla valuta unica.

Ma il contesto resta complessivamente svafoverole all'euro, che peraltro tocca nuovi minimi storici sul franco svizzero. Sullo sfondo una crisi finanziaria greca che sembra inasprirsi, con l'Europa incapace di acccelerare i tempi di un nuovo piano di aiuti, il governo indebolito, e le protesta di piazza che sta investendo Atene.

"Il rischio che la Grecia possa non ricevere gli aiuti sta crescendo, e questo sta mettendo pressione sull'euro", spiega lo strategist di Commerzbank Lutz Krapowitz.

Subito dopo i dati Usa l'euro-dollaro è risalito in area 1,41, contro un minimo, attorno a fine mattinata, di 1,4071. Solo due giorni fa il cambio si riportava poco sotto 1,45.

"C'è una forte probabilità che l'euro rompa al ribasso quota 1,40 sul dollaro, e il modo migliore di muoversi in questo momento sul cambio è vendere su ogni rialzo", afferma Neil Mellor di Bank of New York Mellon.

Il cambio euro-franco svizzero EURCHF= ha toccato, poco prima della diffusione dei dati Usa, un nuovo minimo record di 1,1945, salvo poi risalire in area 1,20.

ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO EUR= 1,4126/27 1,4160 DOLLARO/YEN JPY= 80,84/88 80,98 EURO/YEN EURJPY= 114,22/25 114,68 EURO/STERLINA EURGBP= 0,8770/74 0,8753 ORO SPOT XAU= 1.529,00/9,80 1.529,85/30,85