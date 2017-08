Forex, euro debole su timori Grecia e Moody's su banche francesi

TOKYO, 15 giugno (Reuters) - L'euro è ancora sotto pressione in Asia, con i mercati nuovamente preoccupati per i problemi del debito della zona euro e per l'ipotesi di Moody's di ridurre il rating delle grandi banche francesi, mentre i fondi hedge scommettono su un ulteriore calo della moneta unica.

Pressioni sull'euro sono venute anche da un articolo del Financial Times secondo cui il piano di ristrutturazione del debito della grecia potrebbe costringere i governi della zona euro a fornire fino a 20 miliardi extra.

"Il problema non è il fatto che la Grecia è probabilmente vicino a una qualche forma di un default. Il problema è che il dibattito sulla partecipazione degli investitori privati in regime di salvataggio non si concretizza e ciò rende nervosi i partecipanti al mercato", dice Teppei Ino, analista di Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ.

La mancanza di accordo ieri sera tra i ministri Ue significa che la discussione continuerà domenica, prima del vertice UE 23-24 giugno, dove il blocco deve trovare un compromesso per evitare il disastro finanziario per la Grecia.

L'euro attorno alle ore 8,15 quota 1,4400/05 dollari in calo dello 0,3%, dopo aver raggiunto un massimo nella sessione asiatica a 1,4451 dollari su EBS.

L'euro, sceso sotto il supporto di a 1,441 dollari, vede il supporto successivo a 1,4375, con i dealer che vedono buoni livelli di stop a 1,435 dollari.

Contro lo yen l'euro è a 115,78/82 da 116,27 di ieri. Il dollaro rispetto allo yen è a 80,45/49 da 80,50 yen.