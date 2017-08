Forex, euro si rafforza su dollaro su ipotesi soluzione Grecia

NEW YORK, 2 giugno (Reuters) - L'euro consolida il movimento d'apprezzamento sul dollaro nel pomeriggio, toccando i massimi da un mese a 1,4486, grazie alle aspettative di uno sblocco rapido dell'impasse greca.

Il recupero della valuta unica è stato ulteriormente aiutato da un dato peggiore delle attese sul fronte delle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti, che pesa sulle prospettive del dollaro confermando la fase di raffreddamento dell'economia Usa.

Secondo fonti ufficiali la Grecia avrebbe concordato con gli ispettori di Ue, Fmi e Bce un nuovo pacchetto d'austerità da 6,4 miliardi che dovrebbe sbloccare il pagamento della prossima tranche degli aiuti internazionali e fare da ponte verso un secondo piano di sostengo finanziario al paese [ID:nLDE7510WL] [ID:nLDE7510WJ].

Il solido risultato delle aste spagnole di questa mattina ha contribuito al movimento della valuta unica nelle ultime ore, anche se gli operatori rimangono cauti sulla capacità dell'euro di consolidare il recupero.

"Qualunque cosa la 'trokia' decida, favorirà un rally di distensione di breve periodo dell'euro" spiega Lena Komileva di Brown Brothers Harriman. "La quota di 1,45 rimane fondamentale per l'euro e ritengo che ogni rally possa essere seguito da vendite, poichè il rischio sistemico nella zona euro rimane. Ogni soluzione di breve termine per la Grecia non fa altro che rinviare i problemi".

ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO EUR= 1,4451/53 1,4321 DOLLARO/YEN JPY= 80,78/82 80,86 EURO/YEN EURJPY= 116,74/78 115,83 EURO/STERLINA EURGBP= 0,8832/35 0,8771 ORO SPOT XAU= 1.538,75/9,75 1.540,20/1,20