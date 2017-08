FOREX, euro sotto pressione su incertezza aiuti a Grecia

NEW YORK , 11 maggio (Reuters) - Euro in calo sulla piazza americana. La valuta europea è indebolita dall'incertezza in merito all'eventualità che l'Unione europea concederà aiuti finanziari a Grecia e a Portogallo, per affrontare la crisi di debito sovrano.

La valuta unica ha toccato i minimi della seduta sul dollaro dopo la diffusione del dato sul deficit commerciale statunitense, che si è allargato più delle attese a marzo, toccando quota 48,2 miliardi di dollari, contro una stima degli analisti che si attestava attorno ai 47 miliardi di dollari, ai massimi da giugno 2010.

L'euro è sceso fino a toccare 1,4291 dollari, segnando sul un deprezzamento sul biglietto verde intorno a 0,7% rispetto alla chiusura di ieri. Ieri la valuta europea era riuscita a guadagnare sul dollaro dopo le indiscrezioni stampa legate a un nuovo pacchetto di aiuti alla Grecia del valore di 60 miliardi di euro, smentite da Atene.

ORE 16,14 CHIUSURA EURO/DOLLARO EUR= 1,4301/06 1,4404 DOLLARO/YEN JPY= 81,20/21 80,84 EURO/YEN EURJPY= 116,15/22 116,43 EURO/STERLINA EURGBP= 0,8699/02 0,8800 ORO SPOT XAU= 1.509,50/0,25 1.515,15/16,15