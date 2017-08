Forex, euro sopra 1,46 su dollaro, possibili prese di profitto

LONDRA, 21 aprile (Reuters) - Euro in netto apprezzamento sul dollaro questa mattina - con il superamento di quota 1,46 - e il biglietto verde che scivola sui minimi da tre anni sul paniere delle principali valute mondiali.

I buoni risultati sul fronte delle trimestrali societarie, in Europa e negli Usa, stanno sostenendo l'appetito per il rischio, in un contesto tuttavia di bassi volumi, che potrebbe vedere qualche ricopertura in vista del lungo weekend festivo.

L'euro intanto viaggia sui massimi da 16 mesi sul dollaro, con un massimo di seduta a 1,4641; sono in molti gli operatori che ormai lo vedono in grado di puntare verso quota 1,50.

Il 'dollar index' si porta invece sotto quota 74, sui livelli più bassi da novemrbre 2009, con la possibilità di avvicinarsi ulteriormente al minimo storico di 70,698 del 2008.

"Le forti trimestrali giunte da numerose società hanno alimentato l'appetito per il rischio e abbiamo visto grossi movimenti su tutti i cross del dollaro, ma sarebbe sorprendente se non arrivasse qualche presa di profitto" commenta lo stratregist di Seb Richard Falkenhall.

Nonostante i persistenti problemi legati alla situazione interna alla zona euro, in particolare con i timori di una ristrutturazione del debito greco, le prospettive sembrano comunque peggiori per il biglietto verde. L'outlook negativo appena assegnato da S&P alla tripla-A degli Stati Uniti obbliga il mercato a fare i conti con l'ingente problema debitorio di cui soffre anche la prima economia mondiale.

"Stiamo assistendo a uno spostamento dell'attenzione dai problemi debitori europei a quelli americani" nota ancora lo strategist di Seb.

ORE 10,55 CHIUSURA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4630/33 1,4516 DOLLARO/YEN JPY= 82,06/08 82,51

EURO/YEN EURJPY= 120,10/12 119,82

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8842/45 0,8852

ORO SPOT XAU= 1.507,16/7,93 1.498,15/99,15