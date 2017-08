Forex, dollaro in deprezzamento, euro torna sopra quota 1,46

TOKYO/SINGAPORE, 21 aprile (Reuters) - Dollaro in deprezzamento, ai minimi da tre anni sul paniere delle principali valute mondiali, mentre l'euro che si riporta sopra quota 1,46.

Il biglietto verde ha frenato in particolare nelle ultime sedute, di pari passo con un ritorno degli investitori verso le valute a più alto rendiemnto, le materie prime e l'azionario, dopo una breve pausa all'inizio della settimana. Movimento favorito dai solidi risultati di bilancio presentati di recente dalle aziende Usa e dai segnali di tenuta della crescita globale, anche se la Fed continua a mantenere un profilo estremamente cauto rispetto al percorso di normalizzazione monetaria.

Alle 8,00 italiane il 'dollar index' .DXY tratta a 73,909, poco sopra il minimo di seduta a 73,898.

"È abbastanza impressionante, un treno di flussi in un'unica direzione" commenta un trader da Hong Kong. "Non sembra esaurirsi, il trend è così forte".

L'euro/dollaro EUR= tratta in area 1,4610 da 1,4516 di riferimento di ieri, sui massimi da oltre 15 mesi. La rottura della resistenza posta a 1,4583 può aprire la strada per una risalita ulteriore della valuta unica ai massimi dal 2009, oltre quota 1,51. Anche se - viene fatto notare - la questione della possibile ristrutturazione del debito greco e in generale dei problemi debitori interni alla regione potrebbe impedire all'euro di sfruttare a pieno l'attuale fase di debolezza del dollaro.

D'altra parte le prospettive del biglietto verde restano sostanzialmente deboli - sottolineano gli operatori - con una Fed che continua ad acquistare titoli di stato sul mercato e l'outlook negativo posto alcuni giorni fa da S&P sulla tripla-A damericana.

Il dollaro/yen JPY= frena in area 82,00 da 82,51 di riferimentio di ieri; poco variato l'euro/yen EURJPY= a 119,75 da 119,82.