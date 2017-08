Forex, dlr estende rialzo su euro e yen dopo dati lavoro Usa

NEW YORK, 1 aprile (Reuters) - Il dollaro sale ai massimi da oltre tre mesi sullo yen, estendendo il movimento d'apprezzamento anche sull'euro, dopo il dato occupazionale Usa di marzo, che ha mostrato la creazione di 216.000 posati di lavoro, oltre le attese, con 230.000 posti in più nel settore privato.

Il dato odierno conferma la percezione di un'economia Usa in solida ripresa, dando peso alle parole del numero uno della Fed di Minneapolis Narayana Kocherlakota che in un'intervista ha parlato di un possibile rialzo dei tassi già nel 2011, fino a 75 punti base, nel caso in cui inflazione e crescita mostrino il trend atteso di rafforzamento.

A soffrire è soprattutto lo yen che, con un Giappone impegnato a fronteggiare l'emergenza post-terremoto, vede in prospettiva allargarsi il gap di rendimento rispetto alle altre aree valutarie.

Poco dopo la diffusione del dato il dollaro-yen ha toccato il massimo di giornata a 84,39, mentre l'euro-dollaro si riporta in area 1,4100, risalendo dai minimi di seduta.

L'euro a sua volta si rafforza sullo yen, dopo il dato Usa, riportandosi sui massimi da undici mesi.

ORE 15,00 CHIUSURA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4109/11 1,4168

DOLLARO/YEN JPY= 84,21/24 83,18

EURO/YEN EURJPY= 118,79/84 117,90

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8809/10 0,8834

ORO SPOT XAU= 1.423,60/4,40 1.436,48/7,48